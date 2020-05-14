柯文哲強調學習與疫情共存 將投逾3億元振興產業

台灣已多天零確診，台北市長柯文哲今天說，將針對受損最嚴重的3產業投入逾3億元，「現在需要的不是產業振興，而是產業轉型」，他也強調，應學習如何與疫情共存。

柯文哲上午率市府團隊赴台北市議會進行專案報告，題目為「市府對COVID-19疫情各項防疫、紓困及產業振興作為」，並接受市議員質詢。

柯文哲在報告中指出，台北市最主要受損產業分為3產業，分別是實體銷售的批發零售、商圈夜市、百貨餐飲；體驗消費的觀光旅宿、交通運輸、會議展覽；群聚活動的藝文活動、體育競賽、休閒娛樂。

柯文哲表示，將針對上述3產業投入逾新台幣3億元，包括批發零售、商圈夜市、百貨餐飲的7700萬元；觀光旅宿預計投入2700萬元；會展產業預計投入3400萬元；藝文產業預計投入1億6000萬元；運動產業預計投入超過200萬元。

他說，之前東區商圈沒落，台北市政府有過相關經驗，因此，針對批發零售、商圈夜市、百貨餐飲的經濟振興短期作為也參照振興東區商圈的五大面向進行，像是輔導店家及外送平台合作、協助產業數位轉型及支持企業創新、協助企業拓展海外商機、環境及基礎設施改善、辦理提振商機及促銷活動。

觀光旅宿部分，除了擴大海外市場行銷、和旅遊業者合作規劃優惠專案、邀請網紅到台北市宣傳之外，也會辦理貓空經典小鎮2.0推廣計畫；會展產業則會參加國外重要展會、放寬補助條件。

柯文哲也強調，疫情過後，全球產業一定會改變，全球化的概念會被打破，他認為，在可見的1、2年內，疫情的威脅一定存在，「不要幻想零確診，要思考如何與疫情並存」，台灣產業應在這樣的基礎上思考要做什麼改變。

他說，未來半年真正的超前部署是經濟面，要有效改變台北市的產業結構，不僅能應付秋冬可能反撲的疫情，或某天疫情再回歸，台北市有足夠應付的能量。