柯文哲議會備詢不戴口罩 議員：這暗示口罩政策鬆綁？

台北市長柯文哲上午至議會針對新冠肺炎疫情各項防疫、紓困及產業振興作為進行專案報告，柯文哲全程沒有戴口罩，議員張斯綱質詢指出，疫情剛開始時，柯文哲曾說「等到看到我戴口罩的時候，就是大家要戴了。」現在柯不戴，是暗示什麼？或口罩政策將要改變？柯文哲說，室內、不特定、人多，還是要戴口罩。

新冠肺炎延燒時，柯文哲大年初二展開拜廟行程，並未戴口罩，面對民眾的握手、拍照也來者不拒。媒體詢問他為何沒戴口罩？柯文哲笑說，他知道是想詢問有關蔡英文跟馬英九對於防疫上的看法。對他來說這是risk and benefit（風險與效益），其實醫學還是專業，「等到看到我戴口罩的時候，就是大家要戴了。」

張斯綱說，陳時中昨天記者會沒戴口罩，今天柯來沒有戴口罩，但其他幕僚有戴，這是暗示口罩政策要改變？嘉義已經鬆綁，柯文哲說，室內、不特定、人多還是戴口罩，還要懷疑旁邊的人安不安全，他坐公車有戴，但在辦公室沒有戴。

張斯綱追問，台北市可以鬆綁？市長是醫學專家又有示範效果，柯說，有病的人應自己戴口罩，不要害人家，要有良心。議員秦慧珠也追問，澎湖、嘉義宣布戶外可以戴口罩，可以宣布嗎？柯說，要看距離，這有關風險，人民有能力慢慢判斷，擁擠且旁邊都是不認識的人，還是戴。陳建銘也問，學校戴口罩是否解封？柯說，學校沒有強制戴口罩。