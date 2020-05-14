防汛期來臨 新北建置百處監視器

今年第一號颱風「黃蜂」持續增強，昨晚升級為中颱，新北市長侯友宜強調，現在不但防疫還要兼防汛，側溝、下水道要趕快清理完畢。另外新北新聞局也與系統業者合作，在汛期前建置完成40個監視器，目前共完成100處，有效掌握災情。

新北新聞局指出，自2018年起結合13家系統業者，建置新北公共監測平台，利用手機、平板等行動裝置能24小時監測新北易淹水地區的情形，包括偏鄉河川、學校、馬路等地點，且受到各區區長、校長好評。

新聞局說，今年受到新冠肺炎疫情影響，器材進口短缺，業者仍在汛期前建置完成40個紅外線監視器，2年來業者釋出數億元鋪設光纖網路，也投入百萬元架設監視器，運用數位化高科技傳輸，讓監測平台成為新北重要防災系統之一。