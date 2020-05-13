人行陸橋地板掀開呈老舊樣 北市府：近期修繕

有50年歷史的新北市板橋黃石市場，因要原址重建，昨舉辦「黃石老情懷．再續新市場」暫別晚會，攤商將陸續搬至鄰近的中繼市場，中繼市場預計6月初開幕。黃石走過50年，有不少攤販傳承到第2代，甚至有第3代繼承者，「秀秀菜攤」72歲攤主李媽媽是第2代，她說「要拆真的會不捨」，最喜歡攤販之間的老情誼。

2020-05-14 00:18