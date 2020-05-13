人行陸橋地板掀開呈老舊樣 北市府：近期修繕
台北市議員發現，北市3座人行陸橋，出現地板掀開、管道破損等老舊狀況，質疑台北市政府管理鬆散。新工處今天表示，有2座陸橋近期會派員修繕，其中一座今年底前將拆除。
國民黨北市議員張斯綱表示，經統計，台北市共79座人行陸橋，其中52座近3年無維護費、27座近3年維護費用為新台幣3247萬餘元，多數人行陸橋與行穿線並存，導致陸橋使用率低，建議拆除，才能有效利用經費。
他說，像新生和平、承德民權、文林明德的人行陸橋，出現地板掀開、管道破損、橋面斑駁、樹根纏繞等狀況，雖然北市府預定要拆除文林明德等陸橋，但對於管理人行陸橋仍然過度鬆散，要求重新檢討陸橋存廢。
對此，新工處規劃科長郭玉仙今天接受電話聯訪時說，北市共79座陸橋，新生和平、承德民權人行陸橋，已規劃辦理修繕，預定5月底前完成，文林明德陸橋預定今年底前拆除。
她指出，新生和平陸橋因周邊有小學、中學，許多家長反映學生在上、下學會使用陸橋，建議保留，今年會拆除其中一處樓梯，讓人行道變寬。
她說，承德民權陸橋周邊也鄰近高中、國小，因學生、身障團體都會使用陸橋，當地居民認為使用率高，建議保留，此外，世貿陸橋預定明年初會拆除基隆路上方的橋面，其餘則保留。
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