議員質疑新鋪道路品質差 北市：驗收採高標準
台北市議員發現台北市政府維護新鋪道路品質差，路面驗收數值也超標。新工處今天表示，在驗收路面時會採較高標準，且僅單一局處編列預算，導致預算較多。
國民黨台北市議員游淑慧調資料發現，常通報挖掘路單位，幾乎是市府單位，像工務局、捷運局等，如南港路2段的道路日前才鋪路面，不到一年又開挖、亂填，再度讓路面不平坦。
她說，資料顯示，從民國104年至108年，北市府編列道路更新維護預算為新台幣8.28億元到14.5億元，而道路更新面積逐年增長，但驗收值卻年年超過標準，已好幾年不及格，此外，道路平坦度評鑑，台北市也輸給桃園市、台中市。
她要求市府訂定合約時應加入罰則，驗收流程由府級抽查，只要是亂挖、亂鋪應重罰，若為市府單位開挖，應追究後續行政責任。
對此，新工處維護科長王志良接受電話聯訪時說，驗收道路時會採較高標準，且路面驗收值達5以上，駕駛人才會感受到路面不平等狀況，像去年數值為4.75。
他表示，至於預算，新工處自105年接管維護8公尺以下道路，市區道路約2700萬平方公尺，都是由新工處單一局處編列預算，所以預算較多。
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