北市消助91確診者就醫 獲民團贈防護衣

台北市消防局統計截至昨天止，協助載送疑似染疫者524人，其中確診者91人。有鑑前線需求，包括北市女力國際蘭馨交流協會等3個民間團體今天共同捐贈300件醫用防護衣給北市消。

北市消今天發布新聞稿表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，早於今年1月27日起便要求局內救護人員執行救護勤務時，一律要戴口罩、護目鏡（或全面罩）及手套等配備，也是全國第一個將防疫裝備列為標準穿戴的消防單位。

根據北市消統計資料指出，累計1月8日至5月12日止，共協助載送疑似染疫民眾達524人，其中有91人確診。

北市消說，為讓北市救護人員執行勤務獲得最佳保護，台北市女力國際蘭馨交流協會、台北大仁扶輪社及玲瓏心慈善會今天共同捐贈300件醫用防護衣300件，提供第一線執行緊急救護個人防護使用，共同致力讓防疫零死角。