嘉義縣不硬性戴口罩 北市不跟進：維持現行口罩政策

嘉義縣長翁章梁宣布，縣府及所屬機關、國中小學及幼兒園，不硬性規定戴口罩。台北市副市長黃珊珊表示，儘管嘉義縣宣布縣府及所屬機關不硬性規定戴口罩，但北市府不跟進，包括北市府及其所屬機關、捷運等，維持現行的戴口罩政策。

至於國中小學、幼兒園部分，黃珊珊說，台北市學校、幼兒園本來就沒有強制戴口罩，還是看學生個人的需求，若有生病才需要戴口罩。

另外，酒店、舞廳要不要開放？指揮官陳時中今天表示，尊重地方政府。黃珊珊則表示，這難道要市府徵文比賽？找台灣最聰明的人告訴市府怎麼做？

黃珊珊說，依照目前防疫新生活的準則，有哪幾點是開放酒店、舞廳做得到的？若北市府決定開放，市府就有監督責任，但怎麼執行？包括沒有罰則的話四準則怎執行？甚至若有罰則，地方政府是否也要每天派人盯著？請中央告訴地方政府怎麼執行，地方政府才能舊照辦。