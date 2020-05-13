淡水區長換青蛙裝 視察下水道清淤成果

中央氣象更預報今年第一道梅雨鋒面將在下週報到，因此為了防範強降雨，淡水區長巫宗仁特別穿上青蛙裝，由工程人員引道，親自進入到新市鎮的雨水下水道，視察清淤及排水狀況，直徑有兩米的地下管道水流相當順暢，而且還有許多生態蝦類，排水功能狀況良好。

淡水區長巫宗仁表示，針對區內雨水下水道、大排水溝，過去都有定期派員清除落葉、樹枝，因應汛期到來，3月起進行大規模清淤，避免石塊、淤泥影響排水，工程已於4月下旬完成，而這次特別進到雨水下水管道，來視察清淤、管線附掛狀況，都有依照規定，走了數百公尺了解工程人員保養的程序，也藉此向淡水市民來報告。

巫宗仁表示，日前與工務課，來到淡水新市鎮地下4公尺深的雨水下水道系統，實際走遍數百多公尺的管道，了解清淤及排水狀況，現場清淤狀況良好、排水順暢，另外還來到其他水利系統地點，例如油車里的大排水溝，了解排洪功能是否完善，相信雨季來臨時，過去的淹水問題能大大改善。