汐止宮廟志工有愛心 趕做素便當送防疫人員

疫情期間，第一線防疫人員真的很辛苦，所以，新北市汐止區長青里內的一間宮廟就準備了素食便當給汐止區公所防疫人員，今(13)日送的二百個素便當，都是志工一大早做的，希望小小心意，也為他們加油打氣。

長青里長陳建興說，新冠肺炎從過年後開始蔓延，這段時間全民防疫，尤其是站在第一線的防疫人員更是辛苦，里幹事除了原本的事務，還有送防疫包或是做防疫宣導，像最近社會課也因為擴大紓困忙翻了，那因為在上個月有送茶葉蛋送暖後，里內的慈聖佛堂也主動提出希望也能為防疫出一份心力，所以，宮廟特別準備了二百個素食便當，要感謝辛苦的防疫人員。

素食便當很有愛，是幾位志工一大早在廟裡面的廚房準備的，從洗菜、煮飯，到最後包便當，要趕在中午前送到汐止區公所，希望一線防疫人員吃著熱騰騰的便當，補充元氣，繼續為防疫打拼。

汐止區長陳健民表示，很感謝防疫這段期間汐止里長、宮廟的體恤，各界陸續送上關懷，有防疫物資，還有暖心食物，今天也特別頒發感謝狀，感謝慈善佛堂對防疫人員的支持與關心。