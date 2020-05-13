醫療團隊進駐偏鄉 平溪長者終可檢測超音波

平溪區東勢里位置偏遠且高齡化嚴重，長者們要健康檢查相當不便，因此向衛福部爭取到偏鄉醫療進駐，台北醫學大學附設醫院的主治醫生團隊每周二下午兩點至五點，在活動中心都有長者們能藉著超音波及抽血檢查，盡早得知身體狀況做病情追蹤。

平溪區東勢里交通不便且多雨，長者們一旦要去大醫院，不僅舟車勞頓，排隊掛號也是許多麻煩，因此里長李明宏想到衛福部的偏鄉醫療資源，希望幫助里內，甚至平溪區各里的長輩們，能盡早檢查身體狀況，以防加重形成難以痊癒的疾病。

東勢里長李明宏表示，目前台北醫學大學團隊會在每週二的14:00至17:00，在東勢市民活動中心提供掛號檢查，不僅有抽血、超音波等專業檢測，還有醫院主治醫師親自診斷，完善的醫療資源進駐，真的非常感謝衛福部與北醫團隊的用心。

民眾只要攜帶健保卡以及酌收五十元，便能現場掛號，除了可以做Inbody身體組成分析，了解體脂肪、肌肉量等數據外，做超音波時也貼心準備屏風保護隱私，目前不只歡迎東勢里民，其他偏遠地區的里民也接受，一個月建議回診一次，以追蹤病情，希望長者們了解自身狀況後，能配合飲食調整及生活作息，讓健康更加分。