汐止翠湖步道損壞難行 預計六月要整修

新北市汐止區翠湖環境悠靜，每天都有許多民眾運動休閒，不過，沿途的登山步道，因為，汐止多雨再加上年久失修，多處出現損壞的情況，所以，今(13)日新北市議員白珮茹現場會勘要求整修，也預計今年六月會進場修復。

議員白珮茹表示，翠湖早期是屬於礦區，地質也比較鬆軟，只要下大雨礦渣就會隨著水流沖到步道上，也會造成塌陷的情況，所以，這幾年步道因為雨的關係有一些鬆動，那市府觀光旅遊局今年六月也會針對步道陸陸續續修復。

汐止區長陳健民指出，需要整修的部分會趕快和市府大家一起來進行，那翠湖環境悠靜，民眾可以找個半天的時間來汐止，走金龍湖、翠湖、一直到老鷹尖，做一個套裝的行程。

白珮茹說，因為翠湖是汐止很重要的觀光休閒景點，不管是民眾平常時的健走，還是來自大台北的觀光客都很喜歡這個景點，所以，希望能儘快修復步道，保障登山休閒民眾的安全。