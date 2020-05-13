歷史建築淡水日式宿舍 要啟動修復工程

淡水紅毛城對面過去圍牆裡頭被茂密的樹木覆蓋的建築物，是屬於台灣港務公司基隆港務分公司的淡水宿舍，是新北市政府列管的歷史建築，經基隆港務公司要活化修復工程，斥資2300百萬元經費，在今年5月底開工，預計在明年2月，就可以完工後使用。

基隆港務公司台北港營運處經理黃維力表示，「基隆港務局淡水宿舍」興建於1966年，前身為臺灣省政府交通處基隆港務局淡水辦事處官舍，以日式洋房外觀，融合東西方建築構造，而未來整體修復構想主建物房舍做為行政管理辦公室、文物陳列儲藏與員工休息室，圍牆庭園及戶外餐飲休憩空間，提供遊客體驗山水景觀及欣賞淡水夕照美景。

市議員 鄭宇恩表示，在修復之後，希望可以帶動整個老街後段，從第一漁港，連接現在的也正要修復的台銀宿舍，到海關碼頭，整個歷史文化的復甦，而對於宿舍後方連接河岸，有一座荒廢的沙坑，議員也希望可以保留下來，並且加以整理成一座親水設施。港務公司指出，這一座原本是閒置資產，再利用活化，斥資2300百萬元經費，在今年5月底就會開工，預計在明年2月，就可以完工後使用。