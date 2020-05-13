勞動局：時報旅遊台北公司35人資遣33人
台北市勞動局就業安全科長施貞夙今天表示，時報旅遊4月底時有進行員工資遣通報及大量解僱通報，台北公司35人將資遣33人，資遣時間點落在6月底。
施貞夙表示，時報旅遊共有41名員工，台北公司有35人、台中分公司有6人，而時報旅遊4月底向勞動局通報將資遣台北公司33人，同時也有通報大量解僱。
不過，大量解僱通報部分，還有一些文件未完備，需要說明，施貞夙說，已要求時報旅遊補齊文件。
大量解僱勞工保護法第2條指出，同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在30人以上未滿200人者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數1/3或單日逾20人，必須在60天前通報主關機關。
就業服務法第33條指出，雇主資遣員工時，應於員工離職之10日前，將被資遣員工之姓名、性別、年齡、住址、電話、擔任工作、資遣事由及需否就業輔導等事項，列冊通報當地主管機關及公立就業服務機構。
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