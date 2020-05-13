北市龍舟賽正常辦 開放報名不到2小時秒殺

龍舟競賽是每年端午節熱鬧盛事，今年受疫情影響，不少縣市取消辦理，台北市則縮小規模，減少競賽隊伍，也取消嘉年華活動，現場不開放民眾觀賽。5月4日上午開放網路報名，不到兩小時名額就被秒殺。

2020台北端午龍舟錦標賽將如期於6月25、26日登場，預計在基隆河大佳段河道大直橋下舉行，總獎金136萬元。為符合防疫指引，台北市體育局研擬近2個月，決議縮小比賽規模，僅開放大型龍舟公開組，包括男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，已全數報名額滿。

此外，今年取消嘉年華活動，開幕也取消，僅保留龍舟錦標賽，包含龍舟練習、舵手研習營、點睛祭江與龍舟錦標賽等以特定對象為主之活動與競賽；選手在競賽過程中，不需佩帶口罩，但要簽立健康聲明與自主健康管理知情同意書，競賽結束後則須戴起口罩，避免感染風險。

為防人潮群聚，體育局也說，今年龍舟預賽及複賽安排網路直播，決賽則安排電視直播，不開放現場觀賽，民眾可在家觀賞。