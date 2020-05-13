快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月上路！桃園敬老愛心卡800點可搭迴龍往新莊公車

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市議員陳雅倫（左）爭取大迴龍與大坪頂地區運行公車納入桃園敬老愛心卡使用補助範圍，市長鄭文燦（右）確定大迴龍地區7條路線將實施上路。記者張裕珍／翻攝
市議員陳雅倫（左）爭取大迴龍與大坪頂地區運行公車納入桃園敬老愛心卡使用補助範圍，市長鄭文燦（右）確定大迴龍地區7條路線將實施上路。記者張裕珍／翻攝

桃園龜山迴龍地區毗鄰新北新莊地區，因運行當地公車的三重客運為跨區營運，不在桃園市民卡點數優惠範圍內，屢有民眾反映桃園敬老愛心卡800點「看得到、用不到」，龜山區市議員也多次向市府建言；市長鄭文燦今天宣布，經與三重客運協調，確定交通局出裝機費、業者負責測試及營運，7月1日起即可持敬老愛心卡搭乘三重客運7條路線。

桃園市敬老卡、愛心卡每月補助社福點數800點，長者與身障者持卡搭乘公車、機場捷運、愛心計程車可享扣點補助，使用率很高，不過龜山大迴龍、大坪頂地區分別與新北新莊、林口交界，多條公車路線都是跨區營運，桃園敬老愛心卡無法扣點使用。

市議員陳雅倫、牛煦庭等人最近都在議會為當地發聲，要求迴龍等地區納入敬老愛心卡使用範圍，以保障當地居民權益，鄭文燦今天在議會答詢有了正面回應，大迴龍地區涵蓋迴龍、龍壽與龍華里，現有635、636、712、810、898、藍37、橘21共7條公車路線，確定由桃園市政府出裝機費用，由三重客運負責測試及營運前規劃，測試完畢後即可使用800點補助，預計7月1日上路，經費約六十多萬元。

陳雅倫也提到，龜山大坪頂地區也有類似狀況，客運業者包含三重客運、大台北公車、國道客運等，都是屬於台北市或新北市的客運公司，同樣未被劃入敬老愛心卡優惠範圍，希望市府交通局盡速盤點該區域的公車路線，並積極與雙北客運業者簽約合作，讓更多龜山民眾受惠。

鄭文燦說，大坪頂地區生活圈涵蓋林口長庚醫院一帶，雖然同樣連接雙北，但行經的公車路線有35條，且有5家客運業者在當地營運，情況較為複雜，市府將先就使用率較高的公車路線研議試辦。

三重客運在龜山迴龍地區營運7條路線，未來將可持桃園敬老愛心卡搭乘使用。圖／市議員陳雅倫提供
三重客運在龜山迴龍地區營運7條路線，未來將可持桃園敬老愛心卡搭乘使用。圖／市議員陳雅倫提供

公車 愛心

延伸閱讀

桃園搜救犬基地 犬舍小沒綠地

影／國中會考桃園2.1萬人周末上場 發燒考生梅花座應試

影／桃園汽車撞路邊客運 駕駛竟落跑　

桃園機場飛機航班大減 桃園噪音防制費回饋金大縮水

相關新聞

沒人來買酒精 新北停賣給小黃司機

新北交通局透過交通部向台酒購買6000瓶600ml的75%防疫酒精，不過近期疫情逐漸受到控制，且超商、藥妝店均可購買到消...

歷史建築淡水日式宿舍 要啟動修復工程

淡水紅毛城對面過去圍牆裡頭被茂密的樹木覆蓋的建築物，是屬於台灣港務公司基隆港務分公司的淡水宿舍，是新北市政府列管的歷史建築，經基隆港務公司要活化修復工程，斥資2300百萬元經費，在今年5月底開工，預計在明年2月，就可以完工後使用。

汐止翠湖步道損壞難行 預計六月要整修

新北市汐止區翠湖環境悠靜，每天都有許多民眾運動休閒，不過，沿途的登山步道，因為，汐止多雨再加上年久失修，多處出現損壞的情況，所以，今(13)日新北市議員白珮茹現場會勘要求整修，也預計今年六月會進場修復。

醫療團隊進駐偏鄉 平溪長者終可檢測超音波

平溪區東勢里位置偏遠且高齡化嚴重，長者們要健康檢查相當不便，因此向衛福部爭取到偏鄉醫療進駐，台北醫學大學附設醫院的主治醫生團隊每周二下午兩點至五點，在活動中心都有長者們能藉著超音波及抽血檢查，盡早得知身體狀況做病情追蹤。

汐止宮廟志工有愛心 趕做素便當送防疫人員

疫情期間，第一線防疫人員真的很辛苦，所以，新北市汐止區長青里內的一間宮廟，就準備了素食便當給汐止區公所防疫人員，今(13)日送的二百個素便當，都是志工一大早做的，希望小小心意，也為他們加油打氣。

淡水區長換青蛙裝 視察下水道清淤成果

中央氣象更預報今年第一道梅雨鋒面將在下週報到，因此為了防範強降雨，淡水區長巫宗仁特別穿上青蛙裝，由工程人員引道，親自進入到新市鎮的雨水下水道，視察清淤及排水狀況，直徑有兩米的地下管道水流相當順暢，而且還有許多生態蝦類，排水功能狀況良好。

嘉義縣不硬性戴口罩 北市不跟進：維持現行口罩政策

嘉義縣長翁章梁宣布，縣府及所屬機關、國中小學及幼兒園，不硬性規定戴口罩。台北市副市長黃珊珊表示，儘管嘉義縣宣布縣府及所屬...

7月上路！桃園敬老愛心卡800點可搭迴龍往新莊公車

桃園龜山迴龍地區毗鄰新北新莊地區，因運行當地公車的三重客運為跨區營運，不在桃園市民卡點數優惠範圍內，屢有民眾反映桃園敬老...

戶外解封口罩？ 新北周五決定

新北市長侯友宜上午說，室內是否不用戴口罩，是最後討論項目，戶外需等待磐石軍艦疫情過後28天，社區感染疑慮降低，周五才決定是否開放。至於酒店、舞廳，不是現階段會開放的，因為要保持社交距離，一切都需要專業評估。

王建民母校中華高中停辦風波 校內今投票不贊成過半

不少職棒球星的搖籃新北市土城私立中華高中，昨驚傳4月底向教育局申請停辦，教師和學生直到5月初才錯愕接獲消息。今學校召開校...

北市議員考察台北101 要求不可安檢過關、設備就關

林森北路錢櫃大火造成6死，凸顯消防安檢缺失，台北市議會警政衛生委員會上午前往考察台北101大樓消防與防疫，希望消防安全不...

玩中學！銘傳台灣校區學子到金門跨校區上課 報名秒殺

「獨木舟海上活動」也太好玩了吧！為擴大宣傳銘傳學子對金門的印象，銘傳大學金門分部今天首度舉辦跨校區教學課程，讓台北、桃園...

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。