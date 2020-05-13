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7月上路！桃園敬老愛心卡800點可搭迴龍往新莊公車
桃園龜山迴龍地區毗鄰新北新莊地區，因運行當地公車的三重客運為跨區營運，不在桃園市民卡點數優惠範圍內，屢有民眾反映桃園敬老愛心卡800點「看得到、用不到」，龜山區市議員也多次向市府建言；市長鄭文燦今天宣布，經與三重客運協調，確定交通局出裝機費、業者負責測試及營運，7月1日起即可持敬老愛心卡搭乘三重客運7條路線。
桃園市敬老卡、愛心卡每月補助社福點數800點，長者與身障者持卡搭乘公車、機場捷運、愛心計程車可享扣點補助，使用率很高，不過龜山大迴龍、大坪頂地區分別與新北新莊、林口交界，多條公車路線都是跨區營運，桃園敬老愛心卡無法扣點使用。
市議員陳雅倫、牛煦庭等人最近都在議會為當地發聲，要求迴龍等地區納入敬老愛心卡使用範圍，以保障當地居民權益，鄭文燦今天在議會答詢有了正面回應，大迴龍地區涵蓋迴龍、龍壽與龍華里，現有635、636、712、810、898、藍37、橘21共7條公車路線，確定由桃園市政府出裝機費用，由三重客運負責測試及營運前規劃，測試完畢後即可使用800點補助，預計7月1日上路，經費約六十多萬元。
陳雅倫也提到，龜山大坪頂地區也有類似狀況，客運業者包含三重客運、大台北公車、國道客運等，都是屬於台北市或新北市的客運公司，同樣未被劃入敬老愛心卡優惠範圍，希望市府交通局盡速盤點該區域的公車路線，並積極與雙北客運業者簽約合作，讓更多龜山民眾受惠。
鄭文燦說，大坪頂地區生活圈涵蓋林口長庚醫院一帶，雖然同樣連接雙北，但行經的公車路線有35條，且有5家客運業者在當地營運，情況較為複雜，市府將先就使用率較高的公車路線研議試辦。
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