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新北議長盃龍舟賽 改如期開划
第10屆新北市議長盃龍舟錦標賽原因新冠肺炎疫情關係，4月中宣布將延期，不過近來4周無本土確診病例後，新北市議會今宣布，龍舟賽將如期舉行，不過比賽規模將縮小，也不開放民眾入場觀賽。
龍舟比賽是端午節重要節慶活動，去年議長盃共吸引96隊、2000多人報名參賽，其中包括21國、近百名外籍選手，更祭出高額獎金，今年議長盃將於6月25日至26日，如期在微風運河舉辦。
新北市議會指出，宣布龍舟賽暫緩舉辦後，使得許多選手及民眾相當失望，但目前連續4周以上無本土確診病例，且中央流行疫情指揮中心逐漸放寬室內、外活動人數限制，同時也呼籲民眾展開樂活防疫新生活。
新北市議會說，龍舟賽這兼具傳統民俗及體育推廣的活動如期舉辦，但鑑於全球疫情仍嚴峻，今年新北龍舟盃比賽略縮小規模，從原本100隊減少為80隊，並且不開放民眾入場觀賽，也會約束選手在比賽期間遵守防疫措施。
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