王建民母校中華高中停辦風波 校內今投票不贊成過半

不少職棒球星的搖籃新北市土城私立中華高中，昨驚傳4月底向教育局申請停辦，教師和學生直到5月初才錯愕接獲消息。今學校召開校務會議，投票是否109學年停招，結果「不贊成過半」。有教師痛心，「所有行政主管及員工竟都投贊成」，這1、2年校方無心招生「這間學校怎麼會好？」更希望教育局介入，「讓我們老師自己來辦學」。

教育局昨天表明，已退回校方停辦及停招申請，據了解，教育局不希望停辦，朝109學年停招輔導。校方若要停招、停辦等，都需要開過校務會議，協商老師同意等資料。今學校召開校長、各主任、所有教師及學生代表的校務會議。

今校務會議，應到37人，實到33人，其中贊成停招15人，包括所有行政人員及零星教師，其餘教師及學生都表反對。

有老師嘆「不管是學務、教務、人事、輔導的一級主管、主任都是贊成停招，這間學校怎麼會好？」教師也指出，老師是最痛心的一群人，因為想認真招生，但學校行政近年不認真。

該教師嘆，只給老師幾個一張桌子、目錄、旗子就去招生擺攤，且接洽國中也不積極，但老師想自己招又苦無門路，有的老師自己招生「我還在外面招，結果他說要停辦」，「老師都想請教育局讓老師自己來辦學」。

教師指，目前三年級200多人，二年級、一年級都是100多，他認為「不是少子化問題」，不少學校也是1百多人在辦。

另有家長表示，校方說因為養球隊賠錢，事實上「球隊幾乎沒花學校錢」，例如以前球隊都是靠議員補助款買器材，去年起沒有配合款，是靠振興強棒計畫買，且球員有繳訓練費、住宿費，教練是學生繳的訓練費支應，出去比賽的住宿費，還是球隊自己找贊助，如果贏得獎金，補助的3萬多也是給學校。該家長表示，棒球歷史悠久，希望不要汙名化，若停辦很可惜。