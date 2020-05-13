議員考察101大樓防火設備 北市消：檢驗合格
錢櫃火警引發外界關注公共場所消防安全，台北市議員赴台北101大樓考察了解大樓消防防火設備，業者說每天都有安全監督人員。北市消指出，業者提送施工防護計畫檢驗都合格。
台北市議會警政衛生委員會今天上午考察台北101大樓的消防設備，消防局長吳俊鴻、衛生局等官員到場，民進黨議員王世堅，國民黨議員陳炳甫、戴錫欽、羅智強等人出席。
王世堅等人從北市錢櫃林森店火警議題詢問關於101大樓消防設備，他們問到，防火設備目前處置狀況，若發生火災時，是否會關消防設備等議題。
台北101表示，包含火警、灑水等系統已採電腦紀錄，每天都會設安全監督人員，且有專責組織負責，灑水等設備都設感應器，可清楚掌握發生狀況時機器位置，此外，北市府稽查消防設備頻率也很高。
台北101指出，有提供裝修手冊給租戶，且特別關注消防安全，像牆壁、地毯都用防火材質。吳俊鴻說，從民國101年至今，101大樓陳報施工防護計畫共14件，消防局有派員檢驗後全合格。
吳俊鴻考察前接受媒體聯訪時說，企業防災很重要，會持續推動企業自主防災，像101大樓自主防災做得很好，防災最重要是業者要先自助，政府從旁協助。
吳俊鴻被問到錢櫃火警後的檢討時表示，消防法罰則較輕，會建議中央修改，希望提高罰則到新台幣30萬元，懲處名單未出爐，因尚未開考績會。他強調，這是長久制度問題，希望盡量不要懲處基層，由長官扛責，考績會有結果會公布。
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