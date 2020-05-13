疫情趨緩帶動經濟 新北4月公司停業數減半

新冠肺炎疫情趨緩，各地風景區、餐廳人潮逐漸回流，公司行號業績也慢慢回穩，據國稅局統計，新北市今年4月核准停業公司家數共436間，較3月減少一半，經發局表示，疫情較穩定可能是其中部分原因，但後續發展仍待觀察；另外，新莊中華路一處商圈店面近期也悄悄掛上「歌喉讚KTV」招牌，業者低調表示，已完成近9成裝潢，將視疫情狀況擇期開幕。

據國稅局109年解散及核准停業公司家數統計，新北1至3月分別有998、956、843間公司申請停業，4月僅有436間，明顯出現驟降；解散家數部分1至3月則分別有227、338、373間，4月為297間。

經發局表示，雖疫情趨緩可能是停業數減半的部分原因，但一般公司行號若遇虧損，大多不會立即申請停業，會選擇吃點老本，撐不下去才會停業或解散，前後大約有半年的緩衝期，因此長期發展仍待觀察。

另外，肺炎疫情爆發以來，密閉型娛樂場所如KTV、電影院，人潮嚴重銳減，但隨著疫情較穩定，新莊中華路的一處商圈店面，近期卻掛上了「歌喉讚KTV」招牌，業者低調表示，原先要在4月開幕，但受疫情影響延期，目前店內已完成近9成裝潢，將視疫情狀況擇期開幕。

業者說，目前人員已招募的差不多，進行培訓中，KTV預計有500坪大、25間包廂，以平價消費為主，未來也會規劃分店，仍在尋覓適合地點，主要都會在新北市經營。