北市議員考察台北101 要求不可安檢過關、設備就關
林森北路錢櫃大火造成6死，凸顯消防安檢缺失，台北市議會警政衛生委員會上午前往考察台北101大樓消防與防疫，希望消防安全不是安檢過關、設備就關，對此，101安全室強調，101大樓採智慧型火警和灑水系統，誰去動過開關一清二楚。
議員們對於101大樓消防、防疫措施感到滿意，議員王世堅還說101受疫情衝擊，但北市府的紓困方案，僅補貼101租金3000萬元，回去應該跟柯市長講「太摳了」。總經理張振亞指出，101觀景台今年1至4月共計25萬人次參訪，但光是4月只有幾千人，從3月19日開始受疫情影響，因為101過去九成是境外客人，但她仍謝謝北市府的紓困。
台北市議會警政衛生小組議員王世堅、戴錫欽、陳炳甫、羅智強、吳志剛考察台北101的消防和防疫工作。防疫部分 ，包括大樓的物流和外送餐點的流程。另外，因錢櫃大火的教訓，考察重點在於台北101的安檢，是不是安檢過關、設備就關？議員擔心雖然101消防安全設備齊全，但如何防止被關掉？施工如何通報、控管等。
台北101安全室人員指出，101的火警系統屬智慧型，誰去關都知道，另外，灑水系統部分，哪個閥被關，也都一清二楚。且各樓層因有不同的租戶，若有人在施工時把閥門關掉，還有很多不同的分區閥，施工只會用到最小的區域。
若有樓層要施工，每天現場都有派安全人員監督，包括要注意現場廢棄清理、人員管理，101大樓的保全員也會每天去看兩次，101管理人員也會去看，並在下班時做收工會議，找出要改善的地方。至於火警授信總機，會自動和消防局連線，自動撥號，這是像安養院的機構才會設，101沒被要求，但是自主管理裝設。
張振亞指出，台北101大樓有很多企業租戶，每次遷進後會重新裝修，過去十年，如果有火警意外，都是室內裝修造成，但次數很少，101大樓備有100多頁的裝修手冊，包括材料、公安，每一租戶都有拿到一本裝修手冊，進行自主管理。
消防局吳俊鴻表示，公共場所稽查制度不足，希望中央修法，一有缺失就立即裁罰，才有辦法督促依法改善，並採重罰，現在消防法只罰6萬，希望能提高到30萬。
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