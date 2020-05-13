台中潭雅神綠園道往潭子站2.5K處地勢低窪 雨季易淹水

台中市潭雅神綠園道，假日吸引不少單車族造訪，但潭雅神綠園道往潭子站2.5K處因地勢低窪，雨季時無法及時排水，影響單車族及其他用路人的安全；也有民眾認為此處樹蔭茂密，但僅一側有座椅，建議於另一側設置座椅提供休憩，台中市議員周永鴻接獲陳情後前往會勘。中市府觀旅局表示，將研議改善方案。

神岡區三角里長江炳煌表示，潭雅神綠園道往潭子站2.5K處位於低窪處，雨季時排水不易，水會漫過車道及旁邊人行步道，民眾經過若有不慎，可能會發生意外，相當危險。

江炳煌也說，潭雅神綠園道2.5K指標旁有枝葉茂密的南洋橄欖，樹蔭茂密，適合設置座椅供民眾休憩，但目前僅一側有座椅，建議於另一側設置座椅，提供遊客休憩。