玩中學！銘傳台灣校區學子到金門跨校區上課 報名秒殺

「獨木舟海上活動」也太好玩了吧！為擴大宣傳銘傳學子對金門的印象，銘傳大學金門分部今天首度舉辦跨校區教學課程，讓台北、桃園校區的學生，來金門進行為期一周的體驗課程，包括獨木舟、攀岩、用手機拍微電影等，不少參與的學生都說，金門真的好好玩。

銘傳大學目前有台北、桃園、基河、美國、金門五大校區，其中，金門校區以打造「海上樂園」為亮點，近兩年金門分部完成德明湖整治工程，讓校區也可以舉辦龍舟賽，不少學子更喜歡在湖中進行風帆、獨木舟等海上活動，校區內還可以進行高爾夫球、攀岩等休憩活動，加上金門校區如畫的風景十分適合拍攝，被譽為是「五星級校區」。

銘傳大學秘書長暨金門分部副主任陳仁暐表示，金門分部最近規劃出「休閒與流行文化」微學分課程，活動課程規劃為6梯次共計200名學生參加，結果報名都「秒殺」，不少學生還頻頻詢問是否會在開辦，相當受到歡迎。因此，學校也正著手研擬擴大該體驗課程，除了從其他校區學生參加外，也逐步擴大推廣與其他各大專院校合作，共推赴金門進行短、中期的體驗課程。

今天上午進行的是獨木舟、風帆與攀岩等課程，這些在台灣都需要付費的課程，在金門竟然都是免費的，學生都玩得很開心，有學生就說，類似的課程，在台灣都要付費，且每個場域都超多人的，沒想到來金門上課，不僅不用錢，而且還有班級「包場」的經驗，真得很難得。

王同學也說，之前對金門的印象就是鄉下，這兩天利用課餘時間騎腳踏車到沙美購物，金門恬靜的生活顛覆了她原本的刻板印象，很開心有機會到金門參與體驗課程。