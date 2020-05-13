柯文哲低調現身區公所 指示紓困從寬從簡給大家方便

行政院的擴大紓困方案開放申請以來，地方一團亂，各區公所公務員忙翻。台北市長柯文哲昨天中午低調前往內湖區公所視察，柯再度指示，台北市政府的紓困申請從寬從簡，會給大家方便，會盡快將中央的錢，發到市民手上。

柯文哲赴區公所，除慰問辛苦的區公所人員，並視察民眾的請領狀況，有單親媽媽領到紓困金，並告訴柯市長，因要養兩個孩子，加上疫情影響生計。柯文哲說，民眾紓困急切需要拿到錢，市府一定會「從寬從簡」。

也有市府同仁提到，紓困方案，只要中央的審核標準一調整，同仁又要重新審，柯文哲則勉勵同仁「盡力、盡力、do your best」。

柯文哲說，中央的紓困金發放，如果市府可以審就會先審查，真有疑慮才給中央辦，北市府要給大家方便，會盡快將中央的錢，發到市民手上，幫忙大家度過難關，柯也謝謝區公所同仁的辛勞。

柯文哲說，「One city , One family」，中央擴大紓困方案推出後，台北市收到的申請件數每天都是2,000件起跳，這基層同仁來說壓力很大，又要勾稽、又要核對資料、又要回答各種問題，相當辛苦。

柯說，他特地與副市長蔡炳坤及黃珊珊到內湖區公所，幫大家打打氣，也希望了解民眾申請的狀況，聽聽大家還有哪些需求，能做的、市府都會盡量做。

柯也勉勵基層同仁盡量協助，耐心細心溝通，「One city 、 One family」，大家相互體諒、互相幫助，讓這座城市早日恢復活力。