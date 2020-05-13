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拋柯入侯原因曝光 前主播戴湘儀：比較欣賞侯友宜
前主播戴湘儀今起轉任新北市新聞局機要秘書，並擔任副發言人一職，不過先前傳出台北市長柯文哲有意找戴湘儀參選，甚至問何時上班，但她卻未答應。戴湘儀說，柯文哲比較無理頭，侯友宜比較務實嚴謹，她相對欣賞侯友宜。
今年29歲的戴湘儀，中央大學企管系畢業後參加主播徵選，雖進入媒體業工作，為一圓出國唸書夢想，到英國倫敦就讀，最後畢業於金士頓大學藝術市場鑑賞碩士，回國後繼續擔從事任記者兼任主播，今年1月與新北市府接觸，今正式上班。
新北新聞局長蔣志薇說，希望借重戴湘儀在媒體圈的資歷，協助媒體溝通，同時也盼戴湘儀對文化藝術的鑽研，能為公部門帶來不一樣的創意思維，讓市政行銷方式及管道更加活潑多元。
戴湘儀清新形象，甚至有著混血兒的面貌，戴湘儀說，她沒有外國血統，是因為喜歡藝術，才選擇出國唸書，回國後從事媒體工作約3年半，現在希望可以協助新北市政府。另外她也透露「目前單身」。
至於先前傳出被柯文哲挖角，戴湘儀說，柯文哲很關心身邊的記者，也感覺蠻喜歡她的，不過比較欣賞侯友宜所以加入新北市府，今上班第一天很緊張，過去都是問別人問題，現在很怕自己也被問犀利問題。
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