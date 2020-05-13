推廣族語能力認證傳承原民語言 新北頒發20萬獎勵金

為傳承日益流失的原住民語言，新北市政府提出「獎勵取得原住民族語言能力證明書」政策，通過族語認證考試中高級者可得5000元、高級1萬元、優級1萬5000元，預估今年度總獎金將頒發20萬元。

新北市原民局表示，學習原住民族語管道多元，除參加部落大學及族語學習班外，也可透過數位方式進行，如去年派任至福山國小的校長陳進德，雖本身非原住民，但今年以數位自學方式通過泰雅語初級認證。

陳進德表示，「文化的認同從語言學習及文化體驗開始」，他雖身為漢人，不懂泰雅語，但透過「族語E樂園」系統來學習，讓他順利通過初級考試，未來將繼續朝中級努力。

新北市原住民語言推廣人老師施富美輔導的6戶族語學習家庭，也通過族語初級及中級認證測驗的考試，原民局長羅美菁也祝賀今年通過中高級認證的劉以樂、劉以愛兄妹。

劉以愛目前為台北市立大學教育系一年級學生，也是今年通過中高級族語認證最年輕的考生，她指出，之所以想要參加族語測驗，對她而言，最重要的是對族群、身份的認同。

她一直想找回族群的文化及語言，無奈身旁泰雅智慧長者早已離開，每當閱讀泰雅文字及資料卻看不懂其文意時，就覺得慚愧可惜。

這使她決定要好好珍惜自己良好的生活環境，包含部落及父母，努力學習其文化及語言，並以大學畢業前考取高級族語認證為目標。

由於劉以愛的父親劉立雲為泰雅語老師，因此，每周至少會教導羅氏兄妹2次，幫助兄妹倆能學習到更多重點。

羅美菁指出，族語學習的環境非常中意ㄠ，若能以族語學習家庭的方式來推動，讓年輕人在家能多說族語，更能增加對族群的認同感，也鼓勵族人讓族語在家庭及生活中能充分應用，並將其文化傳承下去。

原民局表示，2019年新北通過族語能力中高級測驗認證者共有41位，只要在原住民委員會寄發當年度族語能力證明書當日起的2個月內，都能向原民局申請獎勵金。