西瓜龜重出江湖 想看「冰鎮西瓜」還要再等等

夏天很熱，為了讓「眼睛」消暑，台北市立動物園在熱帶雨林區推出「冰鎮西瓜」。這群「冰鎮西瓜」又名「西瓜龜」，龜殼上特殊的斑紋，常讓人誤以為是一顆小玉西瓜，現在大家可以隔著玻璃，觀察牠們在水中載浮載沉的模樣。

園方說，「西瓜龜」在國際上屬於極度瀕危的物種，透過林務局野生動物救傷收容計畫開始照養。去年7月，部分個體跟著馬來長吻鱷，一起在熱帶雨林區戶外活動場跟大家見面，冬天怕太冷，則轉至室內照養，經過一個季節，每隻西瓜龜都增重了10%至20%，如今這群「西瓜龜」重出江湖，回到戶外活動場，盡情游泳與曬太陽。

園方表示，西瓜龜殼上有三條縱向黑色條狀斑紋，一眼望去常讓人誤以為是小玉西瓜，但動物園裡的這群「西瓜龜」卻還看不太出來，原因在於「西瓜龜」都還未成年，也不知道性別，要大家耐心等待「冰鎮西瓜」成熟的那一天，繁殖季時顏色會最鮮豔。