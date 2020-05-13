新北茶農取全台首張初級加工廠登記證 茶葉加工更便利

過往小農受限於經營規模，不易取得食品工廠登記，新北市農業局輔導谷芳有機茶園取得全台首張農產初級加工場登記證，茶農李昌峻表示，未來可進行更多茶葉加工需求，讓三峽茶葉打入更多銷售通路。

農業局表示，過往農民如要販售加工品，僅能在小農市集上，如果要上通路販售，就會需要有合格食品加工廠登記證，在成本上就要多一筆包裝費。

農業局表示，依據農委會規定，若要設立初級加工場，農民要先申請初級加工廠登記證，申請人也要接受相關課程受訓40小時，才可跟地方政府申請設立。

目前適用加工品項，分為「乾燥」、「粉碎」、「碾製」和「焙炒」等四大類，像江茶葉磨成粉末、穀物麥片磨粉、玫瑰花曬乾等都沒問題，罐頭、蜜餞、果醬等較複雜的加工品目前尚未開放。

農業局指出，新北是最大宗農產是茶葉，農民若在農地上有初級加工場，可將茶葉切碎製成茶包或是磨碎成茶粉，方便民眾加工或是處理，接受度就會提高，產品也能多元化，其它種類如香菇、洛神花等目前都在輔導中。

取得首張合法登記證的茶農李昌峻表示，他經營谷芳有機茶園多年，很多通路的合作機會都礙於沒有工廠登記證，無法與具規模的廠商協力銷售，他在農業局輔導下，20天內就完成登記，快速取得農產品初級加工場資格，未來有信心把自家綠茶粉打入大型連鎖銷店的供應通路，甚至與知名烘培品牌、飯店業者合力推出更多有競爭力的產品。