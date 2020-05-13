全國最大規模青年志工獎 新北獲獎數奪冠

第20屆「保德信青少年志工菁英獎」共吸引3300多位青年志工報名參加，規模全台最大，評選結果日前出爐，新北學子囊括67座個人獎、1座社團影響力獎、2校服務教育楷模獎，其中重慶國中自學生黃柏實更勇奪全台惟二的親善大使獎，將有機會代表台灣赴美國參與國際志工交流。

「保德信青少年志工菁英獎」每年9月開放報名，就讀國中、高中職熱心參與志工或公益活動的學生皆可報名，新北今年共拿下親善大使獎1位、傑出志工獎2位、奉獻獎17位、服務獎45位、社團影響力獎1隊、服務教育楷模獎2校及宏揚公益獎2位教師。

其中，重慶國中自學生黃柏實奪下全台惟二的「親善大使獎」，新北高中陳子芸、福營國中陳禹蓁榮獲全台僅30名的「傑出志工獎」，福營國中「服務學習社Apple Tree」也得到全台僅3隊的「社團影響力獎」。

新北教育局指出，黃柏實受擔任圖書館志工的母親啟發，從小加入志工行列，12歲時召集親朋好友成立青年志工團，並擔任無塑日記營隊隊長，繪製「寄居蟹」環保綠繪本及LINE貼圖等，推動環保理念，另外，他也運用美語專長，擔任公益機構翻譯志工，創設影音互動頻道，分享如何無痛學好英文。