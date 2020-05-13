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「黃蜂」颱風生成恐來大雨 侯友宜要求清下水道

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨晚八時發展為今年第一號颱風黃蜂。 圖／中央氣象局提供
位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨晚八時發展為今年第一號颱風黃蜂。 圖／中央氣象局提供

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，今年第一號颱風「黃蜂」昨晚生成，消防局長黃德清則說，颱風對新北影響不顯著，但下周開始會有大雨、超大豪雨發生機會。新北市長侯友宜說，現在不但防疫還要兼防汛，側溝、下水道要趕快清理完畢，他會親自去現場視察。

黃德清表示，「黃蜂」目前在新北市南南東方1600公里海面上，每小時7公里向西北移動，因為導引氣流偏弱颱風速度偏慢，預計周六會進入呂宋島、菲律賓，颱風結構會受地形破壞，強度也會減弱，甚至會成為低氣壓。

黃德清說， 氣象局預測不會發布海上警報，對新北影響不是很顯著，周六有水氣東北較有短暫陣雨，不過降雨都是在大雨以下等級，但颱風北上過程帶來西南季風，典型的梅雨季正式開始，災防辦要特別警戒。

侯友宜指出，防疫當中不要忘了颱風開始生成，現在開始進入防汛期，瞬間有很多豪大雨造成積淹水，新北應變中心不僅要兼顧颱風還要兼顧豪大雨，要求所有各局處首長、區公所，要開始應變反應做好事先準備

侯友宜也提到，這段時間因為梅雨還沒到，中南部缺水缺得很嚴重，石門水庫狀況也不是那麼好，必須了解這段時間水的供應，颱風雖然看起來對新北影響不大，提醒大家進到備戰期，要做好防汛。

颱風 侯友宜

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