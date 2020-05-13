戶外解封口罩 侯友宜：等磐石艦無社區感染疑慮

新北市府今召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情第57次應變會議，新北市長侯友宜說，室內是否不用戴口罩是最後討論項目，至於室外需等待磐石艦過後28天，社區感染疑慮降低，星期五才會決定是否要開放，新北是否開放由新北自己負責。

侯友宜說，疫情看起來比較趨緩，看到各縣市、中央在漸進開放方式解封，新北已報告過要經過專業評估，他說過「易收難放」，不會跟著一起解封，會以防疫優先進行專業評估，讓新北市民在安全型態、生活下有新型態生活模式。

侯友宜表示，新北每天都會按照自己步驟檢討，預防勝於治療，以前他當警察也是預防勝於偵破，否則等到事情發生才解決，已造成被害者傷害，過年那段時間他要求所有人，人潮壅擠密閉空間要戴口罩，這才是保護民眾最重要關鍵。

侯友宜說，他堅持要求戴口罩，但也遇過「健康者不戴口罩」等標語，從沒又撼動他要求戴口罩決心，期間發生很多個案染病但有戴口罩，台灣防疫成功是很早戴口罩，全世界都在學台灣戴口照，這些才是決定防疫成功與否的重要關鍵

室內空間還是要戴口罩，侯友宜表示，用餐時保持梅花座、公筷母匙，室內解除戴口罩是最後階段，室外則必須看磐石艦過後28天，社區感染疑慮降低，預計星期五才會宣布是否解除室外戴口罩的要求。

至於八大行業酒店、舞廳，侯友宜說，這不是他現階段會開放的，因為要保持社交距離，一切都需要專業評估。