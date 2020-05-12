神腦工會理事長遭解僱 新北勞工局支持申請裁決

新北市政府勞工局今天表示，神腦國際公司涉及不當解僱工會理事長陳政國，將支持工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，以及提出就業歧視申訴，以保障勞工權益。

陳政國今天下午在新北市產業總工會、桃園市產業總工會幹部陪同下，向新北市政府勞工局陳情。勞工局長陳瑞嘉表示，神腦國際涉及工會法「不當影響、妨礙或限制工會組織或活動」的規定，他要求公司不得無正當理由解僱工會幹部。

勞工局表示，神腦國際企業工會會址設於新北市轄內，勞工局將主動提供兩項支持，包括協助工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，並提供律師費用補助，另外鼓勵工會提出就業歧視申訴，以保障勞工權益。

陳瑞嘉強調，防疫跟紓困是政府當前最重要的任務，與中華電信長期合作的神腦國際，不應該在此刻發生片面解僱工會理事長、打壓勞工的憾事。如勞資雙方發生勞資爭議，可向勞工局申請爭議調解與相關訴訟費用補助，以保障自身權益。

神腦稍早回應表示，維修工程師陳政國製作虛假不實文件、串通同事為不實陳述以掩飾自身作業疏失，行為嚴重破壞勞資間的信賴關係，顯已不適任該職務，神腦於今年5月4日予以資遣。