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永春坡公園座椅不足 北市議員秦慧珠批：罰站賞美景？
歷經4年規劃、設計、施工，台北市長柯文哲宣稱要給市民百年公園的永春陂濕地生態公園，今年3月12日對外啟用，位於四獸山腳下，營造生態的濕地公園，假日吸引不少遊客到訪。但台北市議員秦慧珠下午在議會質詢指出，永春陂濕地生態公園雖然自然環境、周遭風景優美備受好評，但實際上對遊客卻不友善，公園座椅不足，讓遊客罰站賞美景。
秦慧珠指出，像鋪碎石的路段，沒有設無障礙步道，讓身障或推娃娃車民眾，只能遊一半，遮陽設施也嫌不足，民眾只能擠在極少的樹蔭下休憩，另外，求救鈴設太高，一名身高165的女性，都還要伸手才能觸及，顯見設計不當，身障者、兒童或身高矮的民眾根本按不到，無法求救。
另外，全區的無植物簡介生態教育不足，而開放才兩個月部分植栽枯、草坪禿，還變成遛狗排泄之處，秦慧珠說，她的助理去現場，就看到狗隨地便溺，管理的人力不足。
秦慧珠表示，公園最美的風景，可看埤塘、看山、看101，但座椅不足，緩衝區遊客只能罰站賞美景，站累了只能席地而坐，其中不乏需要歇腳的登山遊客。對此，工務局表示，硬體設施部分，承諾會改善，至於公園管理，有駐衛警，可以請警衛協助處理。
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