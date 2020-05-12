神腦理事長遭解僱 新北勞工局：會給予協助
神腦國際工會理事長陳政國今前往新北勞工局陳情，認為遭到不當解僱，新北勞工局長陳瑞嘉說，公司不得無正當理由解僱工會幹部，否則構成不當勞動行為，會協助向勞動部申請裁決，並提供律師費補助，同時鼓勵工會提出就業歧視申訴，保障勞動權益。
陳政國說，工作15年常為會員權益奔走，今天被公司說不適任情何以堪，這解僱行為是違法，絕不接受資遣，公司前幾年都賺錢，今年受疫情影響會有組織調整，但第一個就對理事長開刀，工作權如何受到保障。
新北勞工局指出，解僱工會理事長，涉及工會法第35條第2項「不當影響、妨礙或限制工會組織或活動」，因神腦國際企業工會會址設於新北市，會協助向勞動部申請「不當勞動行為裁決」。
勞工局說，就業服務法第5條也規定，「雇主對求職人或所僱用員工，不得以以往工會會員身分為由，予以歧視」，若有明確事證，就可提出就業歧視申訴。
陳瑞嘉呼籲，與中華電信長期合作的神腦國際，不應該此刻發生片面解僱工會理事長的事情，若有勞資雙方發生勞資爭議，可向勞工局申請爭議調解與相關訴訟費用補助，以保障自身權益。
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