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畢業旅行解封？ 黃珊珊：由學校先討論目前還沒有提出
隨著疫情趨緩，學生的畢業旅行是否解封？台北市副市長黃珊珊表示，會由學校先內部討論，但目前還沒有提出。黃珊珊說，目前市府解封先以場所為主，畢業旅行等活動都還在盤整，但出國一定不行，有些學校也有相關的規範，會尊重每個學校自己的規範。
黃珊珊提到，台北市18日將開放50人以下、不共餐、採實名制的區民活動中心、文化局小型藝文展演場館、公民會館等，但小巨蛋冰上樂園等商業場所部分，目前還沒有討論。
台北市政府昨天舉行例行防疫應變會議，會議中也討論到市府將推出下一波新紓困方案，黃珊珊表示，北市府的新紓困方案會在周四宣布。黃珊珊說，目前台北市政府的紓困經費使用，包括買口罩、防疫旅館補助、公務同仁加班費、防疫津貼及物資設備等。
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