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歡慶護士節 企業贈輔大醫院「張君雅小妹妹」
今天是一年一度的國際護師節，輔仁大學附設醫院今收到在地企業捐贈的57箱超火紅「張君雅小妹妹點心麵」，在防疫期間，為第一線護理人員加油打氣，院內護理人員看到可愛的小點心，也開心的擺出各種姿勢合影，仍展現護理師溫暖又可愛的一面。
輔大醫院指出，點心麵由新莊客旅董事長陳柄武、君泰開發建設公司董事長蔡家福、鈦立精密工業股份有限公司董事長鄭坤木共同捐贈，輔大醫院開院第一年，陳柄武董事長就贈送全院護理師義式餐廳折價，去年也與蔡家福董事長聯合贈送富邦悍將的Hello Kitty胸章。
輔大醫院院長王水深表示，謝謝三位企業董事長帶給輔大醫院全院600位護理師十足的心意和溫暖，感謝醫院裡全體護理師發揮所長，在防疫期間堅守崗位、無私奉獻。「輔大醫院進入第三年，都靠同仁一步一腳印走過來，特別是護理同仁擔負醫療工作最關鍵的部份，是醫院最重要的基石。」
輔大醫院護理部主任溫如玉說，謝謝大家記得護師節這個特別的日子，收到禮物開心，相信同仁更有動力做好工作；護理長黃惠茹也說，忙碌中肚子餓了就可以開一包點心麵填補肚子，再加上一杯熱巧克力牛奶或阿薩姆奶茶，溫暖整個身體，照顧到病人也可以照顧到自己。
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