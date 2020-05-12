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淡水埤島里驚見清軍古墓 文史工作者發動搶救

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市淡水區公司田橋北岸小丘僅存的清軍古墓，恐面臨消失危機。記者吳亮賢／攝影
新北市淡水區公司田橋北岸小丘僅存的清軍古墓，恐面臨消失危機。記者吳亮賢／攝影

新北市淡水區公司田橋北岸的小丘，原有200多塚清光緒年間遺留的清軍古墓，不料因淡海新市鎮第一期工程，幾乎全遭湮滅，現僅存一方墓塚，滬尾田野工作室主任紀榮達日前發現後，擔心一旁的工程恐破壞歷史遺跡，向市議員鄭宇恩陳請，並會同文化局於今日下午緊急會勘，若判定工程恐影響遺跡，將啟動臨時古蹟維護，後續則經由文資提報程序，辦理文化資產評估。

紀榮達指出，淡水埤島里為北海岸進入淡水及台北的陸路咽喉，清光緒年間清軍定海營駐防於公司田橋一帶，但在甲午戰爭期間，北海岸地區疑發生瘟疫，許多駐守的清軍因此病逝，埋葬於公司田橋北岸的小丘，多達200多塚墓。

紀榮達表示，1994年淡海新市鎮第一期工程動工時，定海營200多塚墓全遭湮滅，經滬尾文史工作室搶救後，保下數方清軍墓碑，現存淡水古蹟博物館典藏室；2008年北藝大古蹟保存研究所教授黃士娟田野調查時，又發現埤島里碩果僅存的一方定海營清軍墓塚，將其列入淡水古蹟博物館文資普查計畫專書中。

不料，紀榮達本月1日行經清軍墓塚時，發現一旁空地正在施作工程，擔心百年歷史遺跡遭破壞，趕緊向市議員鄭宇恩陳情，今與文化局召開緊急會勘。

文化局表示，將立即派員確定工程範圍及施工單位，若恐影響到清軍古墓遺址，將依文資法規定，列為暫定古蹟維護，後續則將依文資提報程序，交由專業文資委員到場勘查，辦理文化資產評估。

清軍古墓旁正在進行工程，滬尾田野工作室主任紀榮達擔心恐影響歷史遺跡。記者吳亮賢／攝影
清軍古墓旁正在進行工程，滬尾田野工作室主任紀榮達擔心恐影響歷史遺跡。記者吳亮賢／攝影

古蹟博物館 淡水 文化局

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