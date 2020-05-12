核能扶助金不受疫情影響 石門可望提前發放

因疫情關係，新北市議會開議延後，影響到石門區核一廠的生活扶助回饋金發放，居民可能要到下半年才能領到。為了紓困，經市議員蔡錦賢爭取讓這筆核一廠的生活扶助回饋金，以墊付款方式發給地方，石門區民可望下週可以進帳。

市議員蔡錦賢表示，每年端午節前夕石門區民都會收到核一廠的生活扶助回饋金，不過今年因為閏四月端午節較晚，加上疫情的關係，市議會開議延後，為了紓困也趕緊爭取讓這筆核一廠的生活扶助回饋金，以墊付款方式趕緊發給地方，好消息是石門區民在下週進帳。

石門區長林俊宏說，近來各地公所都可以看到紓困補助櫃檯大排長龍，民眾生計受到影響，區公所也秉持著市長紓困理念，若是有資源要盡快核發，好在在市議員蔡錦賢的協助下生活扶助回饋金不但如期發放、還提前發放。

尖鹿里長邱朝欉表示，疫情影響生計里民生活也相當辛苦，而核一廠的生活扶助回饋金能夠順利提前發放，就像是一場及時雨般，讓民眾受影響的生計稍稍復甦一些。