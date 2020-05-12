檢疫時間認知落差 移工來台先被罰10萬

一名印尼籍女移工來台後由仲介轉介到居家檢疫處隔離14天，該處所人員通知隔離期滿可以離開，未料卻在路邊遭警方攔查發現根本未期滿遭開罰10萬元，新北市議員張維倩指出，女移工是遭誤導，呼籲有關單位應依個案處例。

新北衛生局指出，移工入境日隔天為隔離第一天，並登載居家檢疫期間與結束隔離的日期，若被裁處時認為自己權益受損或是不合理，可向衛生局提出訴願申請，受理後會以最快速度送衛福部核處。

張維倩今陪同女移工、雇主、仲介召開記者會，張維倩說，女移工3月18日深夜班機抵達台灣19日入境，卻以為入境日為檢疫第一天並居家隔離14天，等到4月2日0時離開後，當天下午被警方攔查，才發現隔離期竟未滿。

張維倩說，女移工因語言不通所以也不清楚哪天才屬隔離期滿，只知道需要隔離14天，被警方抓走後還要面對10萬元的罰款，心情非常沈重，甚至影響工作情緒，就連被移工照顧的阿嬤，也跟著吃不下飯睡不著。

雇主則說，女移工來台後配合相關隔離措施，卻因為計算方式不清楚，根據居家檢疫處的通知才離開，但現在被罰實在很冤枉。仲介則說，公會介紹居家檢疫處後，轉通知給雇主，現在卻因時間計算錯誤而遭罰，呼籲政府應該完善宣導。