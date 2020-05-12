紓困申請人多 汐止公所假日要開三個點

新冠肺炎疫情蔓延，一萬元擴大急難紓困方案上路後，區公所湧入不少申請民眾，新北市汐止區公所率先增加假日收件點，有需要的民眾於5/16、5/17在區公所一樓及厚德山光市民活動中心及北峰市民活動中心三個點申辦，達到分流減少排隊的效果。

汐止區長陳健民表示，汐止區公所到今天早上，整個擴大急難紓困受理案件已經到1500件，那基於民眾需求，本星期六日再加開一次，在公所一樓及厚德山光市民活動中心及北峰市民活動中心繼續提供假日的服務，分別設置2-3個櫃台，時間是早上八點到中午十二點，如果有需要的民眾5/16、5/17可以到這三個點申辦。

陳健民說，從上星期三開辦以來，人都非常多，我們觀察到大概在五點之後都還有100多位民眾在等，那考量到等待會耗掉民眾很多的時間，所以，希望透過不同時段的選擇，民眾可以自己調配時段來做申辦。

陳健民也說明，這次擴大急難紓困，重點是在於109年一到四月因為疫情而導致工作時數、收入減少，致生活困頓，這是中央在推的原則，所以，中央有表定要附的資料，比方說要去證明109年一到四月收入減少的話，存摺證明是其中一項，所以，我們會請民眾來申請時能帶著存摺過來，規定是全戶的存摺都要帶過來，我們就就存摺做審核，資料越齊全審核越快，相對的撥款也會越快，那民眾來到公所，資料給多少我們就收多少，只要您願意做個切結，我們也會透過後端儘快做審查。