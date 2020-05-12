確定要做！ 侯硐貓村無障礙坡道將簡化設計

瑞芳區光復里是侯硐最有名的貓村所在，但是里民、遊客只能靠火車站旁的貓橋通行，但橋上缺乏無障礙設施，使得當地長者、身障人士很不便且危險，立委賴品妤昨(11)日會勘，決定施做輕便型無障礙坡道及車站電梯，解決民眾不便的問題。

光復里里長周晉億表示，瑞芳侯硐的光復里被鐵道分成兩個區塊，一半邊有侯硐願景館、瑞三運煤橋，另一半邊則需要走樓梯至侯硐火車站，再行經貓橋才能抵達的貓村與咖啡街，因為缺乏無障礙設施，當地居民或遊客行走辛苦，雨天也容易跌倒，為此當地多年來持續會勘，但進展仍有相當多阻礙。

台鐵同意在火車站體內設置電梯，之前會勘說好在貓橋上開口，打造無障礙坡道通往貓村的計劃，卻因為預估經費出現落差，遲遲無法施作。

立委賴品妤表示，往貓村的無障礙坡道，預計在目前樓梯口旁開洞，串聯至貓村商家，原本打算設計與貓咪造型有關，但因為經費高達兩三千萬，在地里長建議以輕便通行為主，以增加無障礙坡道的可執行率，會勘中也達成共識，未來她也將協調爭取經費，讓侯硐的觀光、在地民眾的用路更加人性且安全。