豪雨不斷！新北烏來驚傳土石崩落 里長急通報

中央氣象局指出，因菲律賓東南方海面有熱帶性低氣壓，且在緩慢向北移動，預估今明擬成輕度颱風黃蜂，而今日各地天氣皆不穩定，新北烏來區信賢明隧道前路段，因豪大雨有落石崩落，所幸沒有人員傷亡。

烏來里長周至剛在臉書上通知民眾，由於豪大雨造成信賢明隧道前路段有落石崩落，除了請民眾行車注意安全外，擔心落落石恐造成簡易自來水管破損，也提醒瀑布路的用戶先行儲水。

烏來公所經通報後，即刻前往現場視察並緊急處理落石問題，建設課長袁睿辰表示，下午約1時於107線路段有落石崩落，目前已排除障礙，恢復道路通車。