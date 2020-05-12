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豪雨不斷！新北烏來驚傳土石崩落 里長急通報
中央氣象局指出，因菲律賓東南方海面有熱帶性低氣壓，且在緩慢向北移動，預估今明擬成輕度颱風黃蜂，而今日各地天氣皆不穩定，新北烏來區信賢明隧道前路段，因豪大雨有落石崩落，所幸沒有人員傷亡。
烏來里長周至剛在臉書上通知民眾，由於豪大雨造成信賢明隧道前路段有落石崩落，除了請民眾行車注意安全外，擔心落落石恐造成簡易自來水管破損，也提醒瀑布路的用戶先行儲水。
烏來公所經通報後，即刻前往現場視察並緊急處理落石問題，建設課長袁睿辰表示，下午約1時於107線路段有落石崩落，目前已排除障礙，恢復道路通車。
此次事件並無造成人員傷亡或車輛受損，簡易自來水管線也無受損，但有造成路旁護欄的損壞，目前已通報新北市工務局養工處，並放置警示標誌，也通知承辦廠商盡快進行工程，確保用路人的行車安全。
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