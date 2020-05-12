520總統就職典禮 北市中正區3階段交管

中華民國第15任總統、副總統就職典禮20日登場，北市警方今天表示，為維護會場周邊交通秩序，中正區凱達格蘭大道和中山南路等路段於19、20日將實施三階段交管，請民眾留意。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，第15任總統、副總統就職典禮訂於20日舉行，為維護會場周邊交通秩序及安全，已規劃分階段實施彈性交通管制。

首先，第一階段交管時間為19日晚間11時至20日下午5時；管制範圍為凱道（中山南路至公園路）北側五線車道。

其次，第二階段交管時段為20日上午8時30分至中午12時；管制範圍為凱道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、公園路（襄陽路至貴陽街）、常德街（公園路至中山南路）全線車道。

第三階段交管時段為20日上午9時50分至10時40分，視情況彈性管制中山南路（忠孝東路至愛國東路）全線車道；另20日上午9時30分至11時，視狀況彈性管制重慶南路（衡陽路至貴陽街）全線車道。

交通警察大隊指出，活動會場周邊汽機車停車格自19日晚間9時至20日中午12時「禁止停車」，範圍包括中山南路（常德街至凱達格蘭大道）西側、常德街（中山南路至公園路）及貴陽街一段（重慶南路一段至公園路），請相關車主提前駛離。

由於活動期間適逢上班車潮，交通警察大隊說，為降低交通衝擊，建議用路人可改道動線行駛。

「往東車流」部分，貴陽路/長沙街/漢口街→中華路→愛國西路/忠孝西路續行；「往西車流」部分，青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→林森南路→南海路/忠孝東路（迴轉道迴轉）/市民大道（迴轉道迴轉）續行。

另，「往南車流」方面，中山南路→忠孝東路/市民大道→中華路/金山南北路續行；「往北車流」，羅斯福路/杭州南路→愛國東西路→中華路/金山南北路續行。

交通警察大隊提醒，若要前往台大醫院東址的民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出；欲往台大醫院西址者，請由徐州路轉中山南路轉常德街進出；欲往台大兒童醫院者，請由公園路或中山南路轉青島西路進出。

此外，管制時間內行經相關管制路段的各路線公車，將配合改道行駛。