抽中社會住宅須自覓連帶保證人 北市府承諾檢討

北市興建社會住宅，規定承租人應自行尋覓連帶保證人，並於指定期日會同連帶保證人到場辦簽約公證作業，否則要預繳二年租金，台北市議員吳沛憶下午在議會工務部門質詢指出，不少社會住宅承租人本身是經濟弱勢，很難找到連帶保證人，更何況一次得預繳二年租金，有人只好放棄，她要求都發局檢討這項規定。都發局長黃景茂說，他是首次聽到這案例，承諾會檢討。

吳沛憶指出，北市的社會住宅搶手，若抽中社宅，但找不到連帶保證人，須預繳兩年房租，但有些租社宅的人是經濟弱勢，就算是一般青年抽中，若無連帶保證人要預繳二年租金，也是很大負擔。都發局官員指出，市府有分級補貼制，但吳沛憶說，找不到保證人連承租的機會都沒有，談什麼補貼。

吳沛憶指出，其實沒有法規要求沒有連帶保證人須預繳兩年租金，這也違背社會住宅的美意，雖然所有房東都怕被欠

租，但根據統計，2017年，北市社會住宅數是1008戶，欠租1戶；2018年有2007戶，欠租4戶；2019年比較多，2310戶中有74戶欠租，但所占比例不是很高，且市府有追討的手段，可以終止契約。

對此，都發局指出，其實聯帶保證人有一定的作用，就是欠租時，可透過連帶保證人與當事人溝通交涉，有確保債權的作用。不過，吳沛憶說，很多人是弱勢，排社宅排了很久，好不容易排到，但就是沒有人願意當連帶保證人，只好放棄。她說，這不是個案，因為很多人是尋求社工拜託幫忙。

吳沛憶說，畢竟市府是房東，也是政府，應該體恤弱勢，難道一定要預繳兩年房租嗎？這對弱勢是很大負擔 ，應該回歸社會住宅的美意。黃景茂指出，他是第一次聽到這種情況，法不外人情，會討論看有沒有替代方案。