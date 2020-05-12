樹林豐林街斜行被開違規單 議員會勘改路型　

新北巿樹林家樂福旁的豐林街要穿過大安路，接往左斜前方的大安路111巷，明明有路可直通，但遭警察開違規左轉罰單，不少用路人感到困擾。新北市議員江怡臻、廖宜琨、洪佳君等人3月到場會勘，日前再會勘結果出爐，將退縮中央分隔島，讓豐林街出來的車輛能夠合法、安全地直行大安路111巷，或是左轉大安路。

該路段不少用路人直行，遭警察攔下開違規左轉單，喊冤表示自己是直行，警察表示，用路人這樣走是「左轉再右轉」，旁邊的分隔島上寫禁止左轉。

江怡臻表示，新北交通局、養工處將確認車流、紅綠燈、人行道、經費等，加上實際施工期，預計今年8月15日前可改善完成。

江怡臻指出，台北市政府施工的捷運萬大線，將在大安路上落墩，目前進行細部設計最後階段，粗估明年3至6月施工。爭取到捷運施工前，新北市府就能在今年規畫、施工。

廖宜琨表示，將在分隔島上打通人行斑馬線（行穿線），並留住島頭保障行人安全。行穿線往後挪，汽機車行走的行止線可會跟著往後挪，該路口放大，直走、左轉就不會有違規問題。