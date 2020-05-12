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新北社大萬名學員18日開學 過三關才能入校

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
學員入校上課前，須通過疫情調查機制，填寫疫情調查表。圖 / 新北市教育局提供
學員入校上課前，須通過疫情調查機制，填寫疫情調查表。圖 / 新北市教育局提供

新北市18日起將啟動公有場館第二階段漸進式開放，全市13所社區大學、約一萬名學員也將同步開學，教育局表示，民眾上課前須「過三關」戴口罩、量體溫、疫情調查，才能進入校園，並澈底執行實名制，不開放中途旁聽及未報名民眾入校上課。

因應疫情，新北市各社大推出線上課程，遠端授課不停學，隨著疫情趨緩，將於18日起恢復實體課程，正式開學，教育局長張明文昨晚至板橋社大中山國中校區視察防疫演練，包括量測體溫、疫情調查及教室消毒等，確保民眾安心、安全上課。

教育局指出，已於開學前要求社大訂定防疫計畫，降低班級招生人數，並於開學前完成防疫演練，各班也會降低班級人數，不開放中途旁聽及未報名民眾入校，澈底執行實名制管理，下課後也會立即消毒教室。

教育局表示，學員上課前須過三關，「配戴口罩」、「體溫量測無異常」、「疫情調查無追蹤管理機制情形」，疫情調查部分，將於校內空曠地點或穿堂填寫紙本調查表，非居家隔離、檢疫及自主健康管理者才能入校上課，社大也將發給師生識別標誌，確保無防疫漏洞，並於課堂加強防疫宣導。

張明文表示，因社大學員多為年長者，且教室多與學校學生共用，雖疫情趨緩仍不可大意，防疫演練重點包含體溫量測及疫情調查動線是否流暢，教室座位間距拉大、保持通風，並持續提醒勤洗手、戴口罩、生病不上學等健康原則。

板橋社大主秘陳書吟說，實體課程即將開課，學員都相當期待，已集結18名志工進行多次培訓及演練，並設計「我防疫，我OK」識別貼紙，發給體溫、疫情調查無異常的民眾。

各教室下課後會立即實施消毒，請民眾、學生安心上學。
各教室下課後會立即實施消毒，請民眾、學生安心上學。
新北教育局長張明文至板橋社大視察防疫演練。圖 / 新北市教育局提供
新北教育局長張明文至板橋社大視察防疫演練。圖 / 新北市教育局提供

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