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北市議員與民團批性平會遴選黑箱 籲設退場機制

中央社 / 台北12日電

北市教育局日前公布性平教育委員會委員名單，多名跨黨派市議員和民團代表今指出，委員遴選疑黑箱作業，呼籲撤換不適任者、建立退場機制和會議直播，落實公開透明。

台北市促進性別平等連線多名跨黨派議員今天舉行記者會，針對台北市教育局5月初公布的「第8屆性別平等教育委員會」名單提出質疑，包括2席民間團體代表都是同一團體推薦，且這2名委員都有違反性別平等意識的不當言論紀錄等。

教育局主任秘書陳素慧回應，這2名委員有相當經歷，也是性別意識、同志、跨性別等議題的專家，若議員覺得不適任，可提供相關情事，教育局本身也訂有退場機制可解聘。

陳素慧強調，遴選機制本就公開透明，未來會考慮將遴選委員名單與性平委員名單同步提早公告。至於性平會直播可能涉及隱私，還須討論，但會議記錄跟委員發言重點都會放上教育局網站的性平專區。

包括無黨籍市議員邱威傑、林亮君，和時代力量黨籍市議員黃郁芬、林穎孟，以及民進黨籍市議員吳沛憶、王閔生和社民黨籍市議員苗博雅都共同出席記者會響應。

邱威傑首先表示，這次性平委員會引發眾多爭議，教育局及遴選委員應負責任，因在遴選3階段「各單位推薦、遴選委員審查、北市府確認公布」都有嚴重瑕疵，認為教育局應明確說明各團體推薦候選人名單、遴選會議組成人員和遴選委員會審查後的正備取名單等資料。

林亮君則說，台北市長柯文哲身為性平會法定主委，多名遴選委員由北市府代表兼任，卻仍出現反性平的不適任委員，並舉委員高松景曾公開表達反對多元性別價值等相關言論，柯文哲難辭其咎。

黃郁芬和林穎孟提到，上個會期就提案要求遴選委員應與性平委員會的委員名單一併公開，但教育局遴選簡章辦法卻忽略議會決議，並指性平會長期遭詬病無公開直播和逐字記錄，應盡快落實；另北市府遴選民間人選因女性人數不足，僅剩有反同紀錄的勞動局長陳信瑜。

吳沛憶及王閔生指出，無法保障性別平等的性平會，至今都無法公開說明遴選過程和紀錄，認為柯市府應改變黑箱遴選模式並對外公開說明；同時，中央也已落實婚姻平權，北市府卻用最保守、封閉態度看待性平一事，要求應訂定不適任委員的退場機制。

苗博雅表示，遴選過程疑黑箱作業，並指先前已有委員明顯不適任卻持續任職，北市府應檢討遴選制度，以落實性別平等。

現場出席的民團代表，有彩虹平權大平台執行長呂欣潔、台灣同志諮詢熱線協會主任鄭智偉、台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍和台灣性別平等教育協會主任高芷涵等人。

民團代表指出，近年來北市性平意識節節退後，這次性平會民間代表名額不足，許多團體都有送件，但最終代表民團僅為高松景和張文昌2名委員，並非多元言論表現；並指委員會紀錄不但未公開，甚或可能被調整、修改，直批教育局從未改進；另性平意識逐年進步，「萬年委員會」是否具備足夠專業性平意識。

眾人最後齊聲高喊「撤換不適任委員、公開遴選委員名單、性平委員會全場直播」等訴求口號，盼落實公開、透明的市政監督。

北市 教育局 直播

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