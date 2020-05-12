重現歷史風華 台東今中午動工修繕專賣局出張所2宿舍

瑞芳區光復里是侯硐最有名的貓村所在，但是里民、遊客只能靠火車站旁的貓橋通行，但橋上缺乏無障礙設施，使得當地長者、身障人士很不便且危險，立委賴品妤昨(11)日會勘，決定施做輕便型無障礙坡道及車站電梯，解決民眾不便的問題。

2020-05-12 17:19