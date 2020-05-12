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重現歷史風華 台東今中午動工修繕專賣局出張所2宿舍

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
承包商向台東縣長饒慶鈴（右）說明台東歷史建築日據時期「專賣局臺東出張所」修繕工程內容。記者羅紹平／攝影
承包商向台東縣長饒慶鈴（右）說明台東歷史建築日據時期「專賣局臺東出張所」修繕工程內容。記者羅紹平／攝影

台東市大同路上「專賣局台東出張所」兩棟日式宿舍，4年前因尼伯特颱風嚴重毀損，經縣府努力爭取，日前獲文化部補助1400萬元修繕，今午12點吉時，台東縣長饒慶鈴主持動工典禮，祈求神明庇佑工程順利。

日據時期總督府設專賣局在台進行酒類、煙草、食鹽、樟腦、鴉片及白米等專賣，台東出張所（派出所）建於1937年，昭和12年，民國26年，距今83年，民國96年台東縣政府首度整修，98年列為歷史建築。

縣府文化處表示，曾為台東兒童故事館使用，因105年尼伯特颱風災損，雖緊急搭鋼棚架予以保護，然屋頂瓦、雨淋板毀損漏水和長年的蟲蟻蛀蝕，苦無經費修復，停用待修至今。

饒慶鈴今午率文化處長鍾青柏、承包廠商等舉行動工儀式，也邀請當地復國里里民見證，預計明年8月前修復兩棟日式木造建築及其周邊設施。

饒慶鈴說，歷史建物「以舊復舊」最難，她期望利用傳統日式建築工法，讓這兩棟日式建築回復昔風華，基地廣達3千多坪，當地缺乏公園綠地，希望園區能成為附近民眾的活動場域。

台東縣長饒慶鈴（左）帶領文化處長鍾青柏（左二）等人，祈求台東歷史建築日據時期「專賣局台東出張所」兩棟日式宿舍修繕工程順利。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴（左）帶領文化處長鍾青柏（左二）等人，祈求台東歷史建築日據時期「專賣局台東出張所」兩棟日式宿舍修繕工程順利。記者羅紹平／攝影
承包商說台東縣長饒慶鈴（右）說明台東歷史建築日據時期「專賣局臺東出張所」兩棟日式宿舍修繕工程內容。記者羅紹平／攝影
承包商說台東縣長饒慶鈴（右）說明台東歷史建築日據時期「專賣局臺東出張所」兩棟日式宿舍修繕工程內容。記者羅紹平／攝影

台東 日式建築 尼伯特颱風

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