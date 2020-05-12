汛期來臨 淡水區長變身忍者龜視察下水道

每年5至11月為汛期及颱風季，為防範強降雨成災，新北市府5月1日起啟動防汛整備，淡水區公所4月下旬也已完成雨水下水道、大排水溝清淤工程，區長巫宗仁日前特別穿上青蛙裝，變身忍者龜走遍數百公尺長的地下管道，視察清淤及排水狀況，現場排水順暢，還可見小蝦子悠遊其中。

汛期來臨，新北市長侯友宜、3位副市長與秘書長1日起陸續至易致災地區，視察區公所及抽水站等防汛設施整備及人員組訓等情形，其中秘書長林祐賢也將於15日至淡水中正東路2段5巷口視察排水改善工程。

淡水區公所指出，為執行防汛整備，將於竹圍捷運站旁涵洞辦理颱洪期間民生里疏散撤離及地下道封閉演練，並於汛期前整備相關災防工作項目，加入智能防災ALL IN ONE系統，以應變汛期各種變化，將可能的災損減至最低。

巫宗仁指出，針對區內雨水下水道、大排水溝，平時皆有派員清除落葉、樹枝，因應汛期到來，3月起進行大規模清淤，避免石塊、淤泥影響排水，工程已於4月下旬完成，另外在中正東路易淹水地帶，今年初也新設置滯洪池及抽水系統，加強排洪能力。