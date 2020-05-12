警械使用回歸國賠機制 侯友宜表支持
警界出身的新北市長侯友宜今天對「警械使用條例」修正草案內容表示支持，他說，警械使用若能回歸國家賠償機制，才能讓警察在捍衛社會治安上正確大膽使用警械。
行政院院會日前通過內政部擬具的「警械使用條例」部分條文修正草案，將函請立法院審議。將警械使用時，所可能衍伸的糾紛回歸國賠機制，希望讓基層員警執勤時更有保障。侯友宜今天接受媒體聯訪時對此表示，這也是多年來的呼籲。
他表示，當過第一線經常面臨槍戰的執勤刑警，往往到了現場無法完全掌控狀況，同仁面對生死之間，用槍上應該是毫無考慮且正確判斷的去使用，畢竟歹徒行動是完全動態的，很多狀況是準備不及的。
警察使用警械上，侯友宜認為在自我防衛或攻擊性防衛的認定上，應透過一個小組公正的做審核。他相信國家機制給警察多一個保障，警察在捍衛社會治安就能多一層的力量，適時的提出國賠，才能讓警察正確大膽使用警械。
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