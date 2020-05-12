公民團體批北市性平遴選黑箱 籲撤換不適任委員

台北市教育局本月初公布「第八屆性別平等教育委員會」名單，公民團體質疑，性平會疑黑箱遴選，兩席民間團體代表均為「台灣性教育學會」這個團體推薦，這兩名民間委員不僅是已當過多屆的萬年委員，過去也曾有違反性平意識的不當言論，呼籲市府應撤換不適任委員，並公開性平會的遴選過程。

台北市教育局主秘陳素慧回應，北市府本於公開透明原則，是依現行遴選簡章遴選。對於議員、公民團體要求公告遴選委員名單，陳素慧表示，這必須修改簡章，北市府今天就會來研議修訂。

台北市議員邱威傑、黃郁芬、林亮君、林穎孟、吳沛憶、王閔生等人，今天與彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會等公民團體舉行記者會。林亮君說，市長柯文哲身為性平委員會的法定主委，卻遴選出不適任委員，柯難辭其咎，這是柯文哲的政治責任。

吳沛憶也提到，議員、民間團體質疑委員遴選，但教育局至今仍不願公開遴選過程及記錄，讓人質疑公平性及專業性。王閔生也說，教育非一言堂，中央早已公布「司法院釋字第748號解釋實施法」，為何觀念態度本應最進步、最多元的北市府，仍用最保守、最封閉的態度看待性平教育。

林穎孟表示，除民間團體委員有爭議之外，這次的性平會遴選，市府遴選民間人選因女性人數不足，導致市府內派委員必須是女性，但北市局處首長只有勞動局及公訓處是女性，公訓處是代理處長，只剩下有反同紀錄的勞動局長陳信瑜。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔表示，第八屆性別平等教育委員會的民間代表名額不足，但其實許多公民團體都有送件，最終卻選出曾有反對教育納入認識多元同志不當言論的民間團體代表竟是高松景、張文昌。

台灣性別平等教育協會主任高芷涵提到，自2018年反性平教育公投，已讓許多學校及老師為避免爭議，對於認識及尊重不同性別、性別認同、性傾向教育的內容不敢教、害怕教，高說，要突破這樣的教育現場困境，應該要由性平委員擔起任務，但遺憾從這次的委員名單，顯示台北市性平會的遴選機制仍不夠透明及完善。